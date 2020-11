Emilia Romagna: notte in Ospedale del presidente Bonaccini per accertamenti

Notte in ospedale al policlinico di Modena per il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che da ieri sera ha svolto accertamenti. I parametri riscontrati sono tutti positivi e Bonaccini si appresta a fare ritorno a casa, dove proseguirà l'isolamento domiciliare e il percorso di cura della polmonite bilaterale diagnosticata in una fase ancora iniziale.

"I parametri sono tutti positivi e le condizioni restano invariate" e il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini "proseguirà terapia e monitoraggio per la polmonite che gli è stata diagnosticata dalla propria abitazione. Anche dall'ospedale è rimasto costantemente in contatto con noi, figuriamoci se molla la presa, e ringrazia tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che continuano ad arrivare", ha comunicato su Facebook il sottosegretario alla Presidenza della Regione Davide Baruffi che, in un post questa mattina, ha confermato il ricovero del governatore al Policlinico di Modena "da ieri sera - ha scritto - per accertamenti, nell'ambito del monitoraggio a cui è sottoposto" aggiungendo che Bonaccini stava per essere dimesso e tornare a casa.







