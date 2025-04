POST-ALLUVIONE Emilia-Romagna: nuova ordinanza di Curcio. Sbloccati interventi per circa 250 milioni Accolte le proposte condivise con i territori. De Pascale e Rontini ringraziano: "Sintonia che rappresenta la chiave per dare risposte rapide ai cittadini"

Ridefinire i finanziamenti per la ricostruzione: nell'ordinanza 13 ter di Fabrizio Curcio previsti in tutto 179 interventi, tra quelli finanziati ex novo e altri frutto di rimodulazioni di spesa, a cui la Regione Emilia-Romagna ha dato il via libera. Il volume economico totale è di 167 milioni circa, di cui 108 aggiuntivi. Fra i lavori previsti: il completo rifacimento, nel bolognese, del ponte della Motta sull'Idice crollato nel maggio 2023 e del ponte di Vigorso a Budrio; il consolidamento, nel ravennate, degli argini del Lamone, una serie di interventi sulle frane in corso ed altri lavori nelle provincie di Forlì-Cesena e di Rimini.

A oltre 6 mesi di distanza dall'ultimo provvedimento del Commissario, che aveva messo in campo nuove risorse per la ricostruzione, questa nuova ordinanza - spiegano il Presidente Michele De Pascale e la sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione Civile, Manuela Rontini "costituisce quindi un momento di generale riallineamento, per un totale di ben 85 milioni, dei quadri economici degli interventi la cui progettazione risulta avviata o l'esecuzione in corso. In pratica, fra nuove opere, rimodulazioni e riallineamenti saranno sbloccati interventi per circa 250 milioni di euro". Accolte dunque le proposte condivise con i territori. De Pascale e Rontini ringraziano: "Sintonia che rappresenta la chiave per dare risposte rapide ai cittadini".

"Con questa ordinanza - commenta Curcio a sua volta - aggiorniamo in misura sostanziale la rimodulazione di interventi che erano stati previsti da precedenti ordinanze, come è stato fatto nelle scorse settimane anche per le Marche e la Toscana, grazie al prezioso e continuo confronto con la Regione e con i territori".

