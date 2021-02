COVID-19 Emilia-Romagna: nuovo record di tamponi, oltre 42mila, 4 decessi nel riminese

In Emilia-Romagna si sono registrati 250.839 casi di positività, 1.427 in più rispetto a ieri, su un totale di 42.169 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, il numero più alto da inizio pandemia. La percentuale dei nuovi positivi sui tamponi fatti da ieri è del 3,4%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid.

La situazione dei contagi nelle province vede Ravenna con 240 nuovi casi, Bologna (227) e Rimini (222); poi Reggio Emilia (172) e Cesena (133); quindi Modena (94), Ferrara (82), Forlì (73), Imola (65) e le province di Parma (62) e Piacenza (57). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.331 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 203.642. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 36.771 (+63 rispetto a ieri). Si registrano 33 nuovi decessi di cui 4 nel riminese (una donna di 91 anni e tre uomini di 74, 84 e 92 anni). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 201 (+5 rispetto a ieri), 2.025 quelli negli altri reparti Covid (-16). Sono 15 a Rimini (+1).

