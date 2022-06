Dal bollettino regionale, si rileva che sono poco più di 1.800 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna, su 9.114 tamponi nelle ultime 24 ore. Un decesso registrato in regione, un 83enne in provincia di Rimini. Sostanzialmente stabili i ricoveri: i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive sono 28 (+1), negli altri reparti Covid sono 658 (+8). I casi attivi sono 18.532 (+477), il 96,2% in isolamento a casa.