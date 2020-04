L'EMERGENZA NELLE REGIONI Emilia-Romagna: oltre 20mila i casi positivi al Covid-19. Diminuiscono i ricoverati Nelle Marche 92 casi in più

Emilia-Romagna: oltre 20mila i casi positivi al Covid-19. Diminuiscono i ricoverati.

In Emilia-Romagna i casi positivi al coronavirus salgono a oltre 20mila, 463 in più rispetto a ieri. Tra le buone notizie il continuo aumento delle guarigioni, oltre 3800, e i ricoveri che diminuiscono. Scende a 335 il numero dei pazienti in terapia intensiva, 6 in meno di ieri. Si registra anche un calo dei ricoverati negli altri reparti Covid, -39. I decessi sono 2564. 83 in più rispetto a ieri. I casi diagnosticati in provincia di Rimini sono 1706. 29 sono i nuovi contagi, 3 i decessi e 25 le guarigioni di oggi.

Nelle scorse ore il presidente della Regione Bonaccini ha firmato una nuova ordinanza che conferma le misure restrittive già in vigore, prorogandole al 3 maggio. Come a livello nazionale, riaprono librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini e neonati, ma non nei territori delle province di Rimini e Piacenza, nel comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo, dove quindi restano le limitazioni.

Nelle Marche su 997 campioni analizzati nell'ultima giornata ne risultano positivi 92. Le vittime salgono a quota 700, 11 in più rispetto a ieri. 3.114 i casi totali in regione, 117 in più.

