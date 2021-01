Emilia-Romagna: oltre 2mila nuovi positivi, meno tamponi effettuati ma positività al 38,5%

La percentuale di positività schizza al 38,5% in Emilia-Romagna, ma, ricorda la Regione, nei giorni festivi si fanno molti meno tamponi e solo nei casi in cui l'esito positivo è spesso atteso. I nuovi casi di coronavirus sono 2.035, con un'età media di 46 anni, su 5.281 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Di questi, 59 nuovi contagi sono stati rilevati in provincia di Rimini (di cui 27 sintomatici) che conta anche un decesso. 272 le nuovi guarigioni in Regione. Pressoché stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 229, due in meno rispetto a ieri, mentre salgono di sei quelli negli altri reparti Covid.