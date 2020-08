TRASPORTI Emilia-Romagna: per gli under14 un abbonamento gratuito per bus e treni "Già dal prossimo anno - annuncia il Presidente Bonaccini - estenderemo la misura fino ai 19 anni"

Dal 1° settembre tutti gli under 14 residenti in Emilia-Romagna potranno utilizzare, a costo zero, un nuovo abbonamento per autobus e treni. Si chiama 'Grande - crescere viaggiando per l'Emilia-Romagna'. È una card – spiega la Regione - a cui hanno diritto i ragazzi e le ragazze nati tra il 2007 e il 2014, che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado e che consente l'accesso gratuito ai servizi urbani di trasporto pubblico e a quelli extraurbani su bus e ferroviari su rete regionale. Agli under 14 residenti nelle 13 città con più di 50mila abitanti, la card arriverà direttamente a casa nei prossimi giorni. I ragazzi residenti negli altri Comuni potranno invece richiedere il rilascio dell'abbonamento annuale personale all'azienda che svolge il servizio di trasporto pubblico nel proprio Comune. Le risorse regionali stanziate per realizzare la misura sfiorano i 5 milioni di euro. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

"In pochi mesi - ha spiegato il presidente della Regione, Stefano Bonaccini -, grazie a una misura che giudico straordinaria rispettiamo un impegno preso con la comunità. E dal 14 settembre in Emilia-Romagna i ragazzi con meno di 14 anni andranno a scuola in sicurezza. Un primo passo importante, visto che già dal prossimo anno estenderemo la misura fino ai 19 anni. Per quanto riguarda invece gli universitari non facciamo promesse, ma faremo di tutto per estendere la misura anche a loro", entro la fine della legislatura. A beneficiare dell'abbonamento saranno circa 330mila ragazzi residenti in Emilia-Romagna, di cui oltre 130mila solo nelle 13 città con più di 50mila abitanti. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado fino alla terza media (nati nel periodo 2007-2009) potranno scaricare l'abbonamento annuale sul proprio cellulare mediante l'app Roger gratuita o richiedere la card di abbonamento su supporto elettronico anche online.



