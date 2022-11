Emilia-Romagna: per il reintegro dei medici si attende la revoca dell'ordine

Immediato reintegro del personale amministrativo e degli Oss, mentre per i sanitari sospesi dagli Ordini si attenderà che siano gli Ordini stessi a revocare la sospensione, per poi procedere al reintegro. È questo l'orientamento operativo della direzione regionale sanitaria dell'Emilia-Romagna, dopo la modifica del decreto che anticipa a oggi il termine dell'obbligo vaccinale per il personale sanitario e che, di fatto, revoca la sospensione per i 480 dipendenti della sanità pubblica che erano stati sospesi per il rifiuto di vaccinarsi contro il Covid. La Direzione generale dell'assessorato regionale alla Sanità invierà domani alle Aziende sanitarie una nota ufficiale con le indicazioni applicative.