Emilia-Romagna: PM10 ai minimi negli ultimi 14 giorni

Secondo i dati pubblicati oggi da Arpae, negli ultimi 14 giorni, nonostante la mancanza di piogge e la bassa ventilazione, i livelli di PM10 non hanno quasi mai sforato i limiti consentiti. Solo nella giornata di giovedì 12 marzo, le centraline hanno segnalato una concentrazione di polveri sottili superiore ai 50 microgrammi per metro cubo. Segnatamente a Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. Rimini, invece, non ha mai sforato i limiti nelle ultime due settimane.

Dati che confermano quanto già osservato dal satellite Sentinel 5 del programma europeo Copernicus, gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa). Nei giorni scorsi, infatti, alcune immagini del satellite mostravano una drastica riduzione dello smog, soprattutto di biossido di azoto, sulla Pianura Padana.