Emilia-Romagna: poco meno di 1.500 positivi, ricoveri in lieve calo, sei decessi

Sono poco meno di 1.500 i nuovi casi di positività in Emilia-Romagna, dove si registrano anche un lieve calo dei ricoveri e sei morti, fra i quali un uomo di 57 anni in provincia di Reggio Emilia. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati individuati 1.483 positivi, sulla base di 12.770 tamponi. Dei circa 25mila casi attivi, il 96,5% è in isolamento domiciliare perché non necessita di particolari cure. In terapia intensiva ci sono 26 pazienti (uno in più di ieri), mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 860, in calo di 21 unità.