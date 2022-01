Emilia-Romagna: positività in calo, a Rimini 2.331 nuovi casi e due decessi

Sono in calo le positività al Coronavirus registrate in Emilia-Romagna. Nelle ultime 24 ore sono stati individuati 14.901 casi, sulla base di oltre 68mila tamponi. Continua la crescita dei ricoverati e si contano 27 morti, il più giovane dei quali è un uomo di 58 anni, morto in provincia di Piacenza.

Oltre due terzi dei nuovi positivi (10.010) sono asintomatici e l'età media è di 37,5 anni. I casi attivi salgono a 183.941, ma sale anche la percentuale (98,9%) di chi è in isolamento domiciliare, perché non necessita di cure ospedaliere. In terapia intensiva ci sono 144 pazienti (sono 4 in più rispetto a ieri): 111 (il 79,2%, età media 60,3 anni) non sono vaccinati, mentre gli altri 33 sono vaccinati con ciclo completo. Negli altri reparti Covid ci sono invece 1.873 ricoverati (+25 rispetto a ieri).

A Rimini si contano 2.331 nuovi contagi e due decessi, un 81enne e un 83enne. I casi di positività nel comune salgono a 69.315, di cui 848 sintomatici.