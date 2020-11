Emilia Romagna prepara ordinanza anti assembramenti. Si impennano i morti in Italia: 580

dalla corrispondente Francesca Biliotti

L'Italia avrà accesso ad almeno 40 milioni di dosi di vaccino Pfizer-BioNTech sui 300 riservati all'Unione Europea, hanno spiegato dalla Commissione Ue. Intanto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro spiega che l'occupazione dei posti letto in Italia si avvicina alla soglia critica del 30%, e in alcune Regioni già la supera, “dunque – ha detto – c'è meno disponibilità per tutte le altre attività di assistenza: cittadini che hanno bisogno di interventi programmabili devono dilazionarli perché i letti sono occupati da pazienti Covid”.





Nel giorno in cui i morti in Italia si impennano a 580, e i casi totali si avvicinano ormai al milione dall'inizio della pandemia (35.098 l'incremento odierno), l'Istituto ha parlato anche di quattro Regioni che dovrebbero anticipare misure più restrittive, e secondo l'Ansa si tratta di Emilia Romagna, Campania, Friuli Venezia Giulia e Veneto. E proprio in Emilia Romagna il presidente Bonaccini assumerà nuove misure per evitare gli assembramenti visti nel fine settimana. “Così non va – conferma il sindaco di Rimini, Gnassi – la zona gialla non è uno scampato pericolo, non va percepito come un messaggio ad abbassare la guardia, perché i numeri ci dicono che stiamo entrando nella fase critica dei posti letto e delle cure”. A Rimini sono 212 i casi in più, 82 con sintomi, mentre in tutta la regione sono 2.430, 1.251 asintomatici, e 21 decessi. 70 i casi anche in provincia di Pesaro Urbino.

Nel video l'intervento di Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità