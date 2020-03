Emilia Romagna pronta allo screening di massa a tutto il personale sociosanitario

Medici in terapia intensiva

L'Emilia Romagna è pronta a partire con lo screening di massa a tutto il personale sociosanitario operativo, da Piacenza a Rimini. La Regione in una nota ha spiegato che domani arriveranno i primi 50mila test sierologici, e giovedì la prima batteria di prelievi, da effettuare al personale della sanità pubblica e privata convenzionata e a quello dei servizi socioassistenziali: si tratta di 100mila persone, di cui oltre 60mila solo nel sistema sanitario regionale pubblico. Già ordinati ulteriori 100mila test, con l'obiettivo di arrivare a 200mila. Anche in Regione l'incremento dei nuovi contagi ogni giorno pare essersi assestato, come conferma il commissario per l'emergenza Sergio Venturi: 14.074 i casi positivi, 543 più di ieri, dunque per il secondo giorno consecutivo, ha detto, cresciamo della metà di ciò che si verificava appena 9 giorni fa. I decessi sono 1.644: 106 in più. “Continuiamo ad essere responsabili – ha concluso – perché i risultati ci stanno dando ragione”. Il tampone in auto da domani sarà attivo anche ai parcheggi dell'ospedale Morgagni di Forlì e al Cmp di Ravenna, da ieri anche al Sant'Orsola di Bologna ma solo per il personale. Piacenza, la provincia più colpita, è arrivata a quota 2.635 casi (+119); Rimini 1.407 (+25); Forlì-Cesena 730 (+23 e +24); Ravenna a 580 (+12). Ricoveri in calo nelle Marche: da 1.165 a 1.115. I pazienti dimessi salgono a 186, 169 sono curati in terapia intensiva. 452 finora le morti correlate al coronavirus. 2.237 sono in isolamento domiciliare. Altre 6.798 persone sono a loro volta isolate per semplice contatto con persona positiva. La provincia di Pesaro Urbino è arrivata a 1.664 contagiati, Ancona 1.116, chiude Ascoli Piceno con 222.