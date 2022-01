AGGIORNAMENTO Emilia-Romagna: rapporto positivi-tamponi oltre il 29%, stabili le terapie intensive

La Regione Emilia-Romagna conta 18.413 nuovi casi di Covid sugli oltre 62mila tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi è quindi del 29,5%. Calano di una unità i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, dove l'età media è di 62 anni. Sul totale, 109 (quindi il 77,9%) non sono vaccinati, mentre i restanti 31 sono vaccinati con ciclo completo. Aumentano invece di 122 (+7,5% rispetto al numero di ieri) i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid. Si registrano 24 decessi, di cui tre riguardano la provincia di Rimini; si tratta di tre donne di 66, 72 e 73 anni.

Per la prima volta dall'inizio dell'emergenza Covid quasi due anni fa, sono stati registrati in Italia oltre 200mila casi in 24 ore. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono infatti 219.441 i positivi individuati con i test antigenici e molecolari. Le vittime sono invece 198, in calo rispetto a ieri, quando erano state 231. Il tasso di positività è al 19,28%, in aumento rispetto al 17,3% di ieri. La "sanità territoriale va in tilt" e "sale la pressione sugli ospedali", +28% di ricoveri con sintomi e +21,6% in terapia intensiva. Lo evidenzia il monitoraggio Fondazione Gimbe.



