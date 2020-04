REGIONE Emilia-Romagna: ripartono imprese export e opere pubbliche; Bonaccini: “Non è via libera generalizzato”

L'Emilia-Romagna, in una nota, ricorda la riapertura domani, così come in tutta Italia, delle imprese e dei distretti con attività prevalentemente di esportazioni e dei cantieri per le opere pubbliche, ad eccezione della provincia di Piacenza in cui rimangono le limitazioni. Dal 4 maggio ripartiranno anche manifatture, costruzioni ed edilizia. Riavvio il 4 anche per il commercio all'ingrosso connesso ai due comparti che riaprono.

“Sia chiaro - afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - non siamo in presenza di alcun via libera generalizzato e incondizionato. L’azione di contrasto al contagio prosegue e deve proseguire, ma nel frattempo creiamo le condizioni sicure per ripartire gradualmente, con l’intero sistema socioeconomico regionale che si fa garante del rispetto delle condizioni di sicurezza a tutela di lavoratrici e lavoratori. Certo - conclude il presidente della Regione - siamo di fronte a un passo avanti importante, al quale siamo arrivati facendo gioco di squadra”.



