COVID-19 Emilia-Romagna: sale il numero dei guariti. Domani il via allo screening su tutto il personale sanitario I Comuni del Riminese, intanto, respingono "senso e logica" della circolare che consentirebbe passeggiate dei bambini accompagnati dai genitori

Il dato positivo è che nel frattempo continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.566: 89 in più rispetto a ieri. Tutto ciò alla vigilia dello screening su tutto il personale della sanità pubblica e privata emiliano romagnola. Mentre procede il piano di rafforzamento dei posti letto: oltre 5.000 quelli già allestiti in tutta la Regione. Per il resto è necessario mantenere la guardia ben alta, essendo saliti di 713 unità – nelle ultime 24 ore – i casi di positività; 38 nel Riminese. E continua ad essere pesante anche il dato dei decessi, passati – complessivamente - da 1.644 a 1.732: 88 in più, dunque. Il dato più alto nella Provincia di Piacenza – 25 -; seguita da quella di Parma. 5, invece, le morti correlate al coronavirus nel Riminese. Dove i Comuni della Provincia, intanto, respingono “senso e logica” della circolare del Ministero italiano, che consentirebbe passeggiate dei bambini accompagnati dai genitori. “indicazione – scrivono – che non può trovare applicazione in un territorio come il nostro, oggetto di rigorose prescrizioni a livello provinciale contro la diffusione del Coronavirus. Circolari confuse, la cui interpretazione errata rischia di vanificare i risultati finora ottenuti con il sacrificio della comunità nel rispetto delle ferree limitazioni cui è sottoposta la Provincia”. La suddetta circolare – concludono – non può essere attuata nel territorio della Provincia di Rimini.



