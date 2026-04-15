CONTI IN ORDINE Emilia-Romagna: sanità a pareggio in tre anni La Regione inverte la tendenza e investe 500 milioni

Da un disavanzo di quasi 200 milioni di euro, in tre anni al pareggio, atteso già nel 2026: conti in ordine sul fronte della sanità in l'Emilia-Romagna. E la Regione rilancia con un investimento senza precedenti da 500 milioni. È quanto emerge dal bilancio preventivo 2026, insieme ai dati del consuntivo 2025. Risorse che contribuiscono a portare il Fondo regionale per la non autosufficienza al livello più alto in Italia, 600 milioni di euro, a garanzia di servizi fondamentali come autonomia e domiciliarità di anziani, persone con disabilità e con un bisogno di cura costante.

E ancora: rispettate le scadenze del PNRR, col rafforzamento della rete territoriale dei servizi, e un livello di prestazioni che si mantiene ai vertici in Italia. Tutto questo nonostante il "cronico sottofinanziamento nazionale" e un contesto economico internazionale incerto.

"Per il 2025, è stato un anno molto complesso, per noi era il primo anno di amministrazione, rispetto ai -194 del 2024 chiuderemo a - 70, - afferma Michele De Pascale, Presidente Regione Emilia-Romagna - che per noi è un risultato che va oltre qualsiasi aspettativa. E poi già oggi siamo nelle condizioni di dire che per il 26 ci sono tutte le caratteristiche e le condizioni per arrivare al pareggio. Quando l'Emilia-Romagna discute con il Governo in termini di finanziamenti per la sanità, lo deve fare con la schiena dritta. Noi quando ci sediamo a quei tavoli sappiamo che siamo l'Emilia-Romagna, sappiamo che abbiamo una struttura solida, forte, la migliore struttura dell'offerta del Paese, pretendiamo che il Governo adegui i finanziamenti alla sanità, non per emergenza, ma perché vogliamo migliorare le condizioni di salute e le offerte che diamo ai nostri cittadini".

“La sanità dell’Emilia-Romagna sta cambiando pelle - spiega Massimo Fabi, Assessore Politiche per la salute Regione Emilia-Romagna - una medicina sempre più vicina alle persone, dove gli ospedali e le grandi strutture convivono con una rete strategica di territorio. Siamo tutti uniti nella difesa di questo grande bene comune, lo stiamo facendo con i fatti, lo stiamo facendo anche garantendo non solamente un efficientamento del sistema, ma anche attraverso il percorso di qualità organizzativa e professionale anche quei servizi che fanno parte integrante dei livelli essenziali di assistenza e per i quali siamo una delle regioni benchmark a livello nazionale".

Nel video le interviste al Presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e all'Assessore alle Politiche per la salute Regione Emilia-Romagna, Massimo Fabi.



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