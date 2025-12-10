POLVERI SOTTILI Emilia-Romagna, scattano le misure antismog: stop ai diesel Euro 5 e divieti in tutta la regione Attive dall’11 al 12 dicembre le misure emergenziali del Pair: limitazioni al traffico, stop ai liquami e divieto di combustioni all’aperto.

Emilia-Romagna, scattano le misure antismog: stop ai diesel Euro 5 e divieti in tutta la regione.

L’Arpae Emilia-Romagna, nell’ultimo bollettino del 10 dicembre, ha previsto il superamento dei limiti di PM10 in tutte le province di pianura. Scattano così da giovedì 11 a venerdì 12 dicembre le misure emergenziali previste dal Pair (“Piano Aria Integrato Regionale"), valide nei comuni dei territori interessati, inclusa la Romagna.

Nei comuni con oltre 30.000 abitanti – tra cui Rimini – si amplia il blocco della circolazione: dalle 8.30 alle 18.30 vietata la circolazione dei veicoli diesel Euro 5, oltre a tutte le categorie già soggette alle limitazioni strutturali. A livello territoriale entra in vigore anche lo stop allo spandimento dei liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili e il divieto assoluto di combustioni all’aperto, dai residui vegetali ai falò.

Le misure rispondono alla necessità di contenere l’accumulo di polveri sottili e migliorare la qualità dell’aria nelle giornate successive. Arpae comunicherà con il bollettino del 12 dicembre l’eventuale revoca o proroga dei provvedimenti.

Le informazioni dettagliate su deroghe, strade escluse e categorie autorizzate sono disponibili sui portali liberiamolaria.it e dei singoli comuni.



