Emilia-Romagna: scendono i casi attivi. Superato il milione di cittadini vaccinati con almeno una dose

In Emilia-Romagna è stato superato il milione di cittadini vaccinati con almeno una dose; e a quasi mezzo milione è già stato inoculato il richiamo. “Risultato importante”, ha dichiarato il Presidente Bonaccini. Con le dosi “in arrivo - ha aggiunto - siamo pronti a salire ad oltre 40mila somministrazioni al giorno dalla fine della prossima settimana. Ritmo che ci permetterà di vaccinare tutti coloro che lo vorranno entro l'estate”. Nel frattempo, in Regione, continua a scendere il numero dei nuovi positivi – meno di mille nelle ultime 24 ore -; così come i ricoveri. Tornano invece a salire le vittime: 30. 2 nel Riminese, dove i nuovi casi sono 113: in aumento, dunque. Dal Presidente della Repubblica – in occasione del 76esimo anniversario della Liberazione – un richiamo all'unità, alla coesione, alla rinascita. Sentimenti – ha dichiarato Mattarella - “che guidarono la ricostruzione nel dopoguerra e che ci guidano oggi verso il superamento della crisi determinata dalla pandemia”.







L'Italia – da lunedì – ripartirà quasi interamente in giallo, tranne 6 Regioni; e il Commissario Figliuolo annuncia l'arrivo, tra il 27 aprile ed il 5 maggio, di 5 milioni di dosi di vaccino. L'ultimo bollettino presenta dati in miglioramento; perché calano le ospedalizzazioni, così come il tasso di positività, ora al 4,3%. Quasi 14.000 i nuovi casi; in diminuzione le vittime: 332, un dato comunque drammatico. Preoccupa intanto la situazione in Svizzera, dove è stata individuata la temibile variante indiana del Covid. Proprio l'India è alle prese con una drammatica recrudescenza dell'epidemia, che ha provocato un milione di contagi in tre giorni. Anche per questo i casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, nel Mondo, hanno superato quota 893.000.