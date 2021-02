Emilia-Romagna: sconti per trasporto pubblico a indigenti e famiglie numerose

Il trasporto pubblico locale diventa ancora più solidale e si allarga alle famiglie numerose, con quattro o più figli, e alle persone indigenti. Grazie al rinnovo dell'accordo regionale sulle tariffe agevolate per le persone fragili e al programma mobilità regionale, i Comuni dell'Emilia-Romagna potranno sostenere integralmente i costi degli abbonamenti per le persone senza fissa dimora sulla base della valutazione di un effettivo bisogno da parte dei servizi sociali. La Giunta regionale ha deciso infatti di prorogare e integrare, ampliando appunto la misura ad altre categorie, le tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto previste per le categorie sociali più deboli.









"Una misura giusta - dicono la vicepresidente della Regione, Elly Schlein e l'assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini - che tiene conto del difficile momento di emergenza sanitaria e crisi economico-sociale innescato dalla pandemia mondiale”. “Intendiamo anche destinare 1,5 milioni di euro del fondo sociale regionale al programma mobilità in capo ai Comuni – proseguono -, per permettere di scontare ulteriormente le tariffe per le categorie più fragili e consentire di coprire integralmente gli abbonamenti per le persone senza fissa dimora".