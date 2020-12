INTERNET Emilia-Romagna sempre più digitale e connessa Il segnale sarà esteso ai 50 comuni non ancora raggiunti dalla rete Wifi

Emilia-Romagna sempre più digitale e connessa.

Nessun comune è stato escluso dalle rete wifi pubblica dell'Emilia-Romagna. Una rete che- spiega la Regione - si rafforza in particolare negli spazi pubblici, dai parchi alle spiagge, fino agli impianti e spazi sportivi. A rendere possibile questo risultato, due accordi paralleli che l'Emilia-Romagna ha stretto con il ministero dello Sviluppo economico e la Commissione europea, formalizzati con due delibere di Giunta.

Da Piacenza a Rimini tutti i cittadini potranno collegarsi alla rete pubblica regionale EmiliaRomagnaWiFi - in grado di garantire un accesso ad Internet facile, gratuito e veloce - senza bisogno di autenticarsi e attivo tutti i giorni 24 ore su 24: il segnale sarà esteso ai 50 comuni non ancora raggiunti dalla rete Wifi, e rafforzato per quanto riguarda in particolare le aree pubbliche. Nel corso dei prossimi tre mesi si avvieranno tutti i lavori, che in alcuni comuni sono già partiti.

"Siamo la prima Regione in Italia a proporre e formalizzare sinergie nell'ambito di progetti nazionali ed europei in materia di WiFi pubblico - afferma l'assessore all'Agenda digitale, Paola Salomoni - e finalmente i cittadini di tutti i nostri comuni potranno utilizzare Internet gratuitamente in spazi pubblici. La pandemia ha solo accelerato un processo inevitabile di transizione verso la digitalizzazione dei servizi, e per questo motivo vogliamo garantire a ogni emiliano-romagnolo il diritto a una connessione".



