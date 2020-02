Emilia-Romagna: sette nuovi casi di coronavirus a Parma, Lodi e Piacenza

Si registrano sette nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna: cinque, di cui quattro cittadini lodigiani, riscontrati a Piacenza, e due cittadini della provincia di Parma (che si erano recati a Codogno), ricoverati in isolamento al reparto infettivi all'ospedale di Parma e in buone condizioni. I casi positivi in regione salgono quindi a 16.

Dei nuovi casi, comunica la Regione, all'ospedale di Piacenza si tratta della compagna, del figlio e della nuora di un paziente già riscontrato positivo e ricoverato sempre a Piacenza, tutti e tre del lodigiano: la compagna è isolata al suo domicilio, figlio e nuora sono ricoverati a Piacenza. È della provincia di Lodi una quarta persona, un uomo, ricoverato a Piacenza. La quinta è invece un'infermiera dell'ospedale piacentino, isolata a domicilio. Altri due nuovi casi sono cittadini della provincia di Parma, ricoverati all'ospedale di Parma: si tratta di una signora che si era recata più volte all'ospedale di Codogno, in Lombardia, per assistere la madre, e di un uomo che si era recato sempre a Codogno per un evento di ballo.

Tutti i 16 casi in Emilia-Romagna sono riconducibili al focolaio lombardo. Di questi 6 sono all'ospedale di Piacenza, 6 in isolamento a domicilio e 2 trasferiti dall'ospedale di Piacenza a quello di Parma dove si trovano anche i 2 pazienti parmigiani riscontrati positivi nelle ultime ore.

