Emilia-Romagna: si prolunga l'allerta rossa per piene dei fiumi e frane

Si prolunga l'allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica in Emilia-Romagna, anche per domani, giovedì 11 maggio, quando sono ancora previste deboli pioggia: tuttavia, per le precipitazioni elevate di oggi, si prevedono piene su tutti i corsi d'acqua del settore centro-orientale della regione, con possibili occupazioni delle zone golenali, interessamento degli argini e difficoltà di smaltimento delle acque in torrenti e canali. L'allerta di Arpae e Protezione civile riguarda pianura e collina bolognese, bassa collina e pianura romagnola. Saranno possibili frane su versanti fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. La criticità idraulica e idrogeologica rossa prevista sulle zone collinari e di pianura bolognese, ravennate e forlivese è connessa a quanto avvenuto il 2-3 maggio, con esondazioni di alcuni fiumi.