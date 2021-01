Emilia Romagna spera di tornare zona gialla, ma intanto per il Centro europeo è rossa

I dati in Emilia-Romagna

C'è attesa per l'eventuale cambio di colore delle Regioni in questo fine settimana. L'Emilia Romagna, così come altre Regioni in Italia, si aspetta di tornare in zona gialla perché, dice il presidente Bonaccini, “l'Rt è sceso ulteriormente, così come il numero di ricoverati Covid in terapia intensiva”. Intanto però il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie pubblica la sua mappa dei contagi, e l'Emilia Romagna si ritrova classificata come zona rossa, insieme al Veneto: erano addirittura rosso scuro, ma poi la mappa è stata corretta, nell'area più a rischio rimangono solo Friuli e Bolzano. Sono 1.265 i nuovi positivi in Regione, in aumento anche se l'incidenza sui tamponi eseguiti (29.181) è del 4,3%. Un solo paziente in meno in terapia intensiva (209), scendono di 38 quelli negli altri reparti Covid (2.242).



56 i decessi, 5 a Rimini, tra cui una donna di 51 e un uomo di 53 anni (un'altra donna di 67 anni, e altri due uomini di 72 e 85 anni), e dove i casi in più sono 164 (100 sintomatici). La buona notizia arriva dall'ospedale Bambino Gesù di Roma, dove a 21 giorni dalla prima dose, il 99% dei vaccinati, operatori sanitari, ha sviluppato anticorpi contro il virus. Dati stabili rispetto a ieri, oltre 14mila l'incremento sui casi totali (+14.372, 275.179 tamponi), calano le terapie intensive (2.288, -64) e i ricoverati con sintomi (20.778, -383); 492 le vittime in un giorno (87.381).