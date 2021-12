Emilia-Romagna, sturtup: boom di progetti, la Regione raddoppia i fondi

46 nuove idee di imprese, per un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro e contributi regionali che salgono dai 2 milioni e mezzo iniziali agli oltre 5 milioni e mezzo, 300 assunzioni previste. Nuovi prodotti e servizi che guardano alla tutela della salute, alla transizione ecologica, energetica e digitale. Ancora, una riserva di 700mila euro per l'industria culturale e creativa. In Italia, una startup su 8 e emiliano-romagnola e “l'alta partecipazione al bando è un segnale positivo per un territorio che vuole rendere solida la ripartenza – osserva il Presidente Stefano Bonaccini - e una conferma di come le imprese giovani puntino su ricerca e innovazione per creare buona occupazione e dare al territorio vitalità e attrattività”.

Nel video, le interviste all'Assessore allo Sviluppo Economico, Vincenzo Colla; all'Assessore alla Cultura, Mauro Filicori e al Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini