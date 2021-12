Emilia-Romagna: superata la soglia dei 10mila nuovi casi, ma resta “zona bianca”

Nel trend di crescita dei contagi di coronavirus anche l'Emilia-Romagna supera la soglia dei 10mila nuovi casi (10.167), sulla base di un numero altrettanto record di poco più di 62mila tamponi nelle ultime 24 ore. Alla forte crescita dei contagi al momento non corrisponde un analogo aumento dei ricoveri. Sono 116 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della regione (-4 rispetto a ieri), età media 62,7 anni. Sul totale, 86 (quindi il 74%) non sono vaccinati (età media 61,5 anni), mentre 30 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Negli altri reparti Covid ci sono 1.346 (+13 rispetto a ieri), età media 69 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.022 in più rispetto a ieri. Si registrano nove decessi.

L’Rt regionale è di 1,18 (rispetto all’1,15 della scorsa settimana), l’incidenza dei nuovi casi sale a 622 ogni 100mila abitanti (rispetto a 380,2/100mila), l’occupazione dei posti letti Covid ordinari è al 14% (dall’11%) e quella dei posti letto nelle terapie intensive al 12% (dal 11%). L’Emilia-Romagna si conferma quindi in “zona bianca”: il passaggio di colore al giallo è infatti determinato dal superamento contemporaneo della soglia di sicurezza prevista per gli ultimi tre parametri, e cioè 50/100mila l’incidenza, 15% l’occupazione dei reparti Covid, 10% quella delle terapie intensive.

La provincia di Rimini, con 1.417 nuovi casi, di cui 893 sintomatici, è quella col maggior incremento di contagi. Seguono Ravenna, Bologna e Modena.