NUOVA ORDINANZA Emilia-Romagna torna in area arancione con Campania e Molise Restano gialle le Marche. Nelle ultime 24 ore in Italia 15.479 contagi

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 21 febbraio. Passano in area arancione le regioni Campania, Emilia-Romagna e Molise. Intanto, secondo l'Iss, nel periodo 27 gennaio-9 febbraio, l'Rt nazionale medio calcolato sui casi sintomatici è a 0.99 in crescita, 1.07 nel limite superiore. La Lombardia e il Piemonte restano in zona gialla.

"Ora - ha affermato il presidente Bonaccini - va fatta una riflessione sul sistema a colori perché inizia a dimostrare qualche fragilità. Il saliscendi non dà certezze agli operatori economici in difficoltà e penso che sia quindi il caso di fare una riflessione per un provvedimento omogeneo in tutta Italia per provare a respingere questa nuova ondata". In Regione su quasi 31.000 tamponi effettuati sono 1.821 i nuovi positivi, una percentuale vicina al 6%. 46 i nuovi decessi e due in più gli ingressi in terapia intensiva. A Rimini 149 i nuovi casi.

A livello nazionale sono 15.479 i positivi nelle ultime 24 ore, 353 le vittime e quasi 300.000 (297.128) i tamponi effettuati. Nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite sono 14 in più i ricoveri in terapia intensiva, gli ingressi giornalieri sono stati 151. Nei reparti ordinari ricoverate ora 17.831 persone, in calo di 132 unità rispetto a ieri.

