Emilia Romagna, tumore alla prostata: disponibile la prima terapia con radioligandi

Il servizio sanitario in Emilia Romagna è stabilmente ai vertici in Italia. Di recente la regione ha attivato una rete oncologica sul territorio composta da centri autorizzati alla presa in carico dei pazienti tramite team multidisciplinari deputati alla valutazione dei casi clinici. Tra le forme tumorali più trattate c'è il tumore alla prostata con oltre 3.000 nuove diagnosi all'anno.

Per ampliare il numero delle opzioni terapeutiche per le forme più difficili da trattare, l’Emilia-Romagna ha reso disponibile attraverso il Servizio Sanitario Regionale la prima terapia con radioligandi, che combina la medicina nucleare con l’oncologia di precisione. Trattamento capace di migliorare sopravvivenza e qualità della vita dei pazienti, la cui selezione per il trattamento viene valutata con attenzione.

Nel servizio le interviste a Stefano Bonfanti (Medico nucleare e professore ordinario all’Università di Bologna), Carmine Pinto (Direttore di Struttura Complessa di Oncologia Medica all’AUSL–IRCCS di Reggio Emilia) e Federica Matteucci (Direttore UO Medicina Nucleare presso AUSL Romagna e IRST Meldola)