Emilia-Romagna: turismo crescita per le festività natalizie

Un inizio 2026 con il sorriso per il turismo in Emilia-Romagna, che durante le festività di fine anno si conferma una destinazione capace di mettere tutti d’accordo: città d’arte prese d’assalto, Riviera vivace anche d’inverno e montagna grande protagonista, complice la neve e un’offerta sempre più ampia e solida. Tra Natale e Capodanno le strutture ricettive sfiorano il tutto esaurito un po’ ovunque, con piazze piene, e comprensori sciistici affollati.

A trainare il risultato è l’Appennino bolognese, dove il Corno alle Scale registra presenze altissime, avvicinandosi al sold out per l’intera durata delle vacanze. Numeri importanti anche sulla costa, con tassi di occupazione tra l’80 e il 90% e molte strutture rimaste aperte per intercettare il turismo degli eventi e delle brevi permanenze, mentre le città d’arte confermano il loro appeal, con Bologna oltre il 90% di occupazione alberghiera per Capodanno.

Un percorso sostenuto da investimenti concreti: oltre 8,8 milioni di euro destinati negli ultimi anni al Corno alle Scale per infrastrutture, impianti e servizi, e quasi 13 milioni di euro per l’Appennino bolognese, che coinvolge 15 Comuni e più di 70mila residenti, con 20 progetti finanziati tra fondi europei, nazionali e risorse locali. L’obiettivo è chiaro: rendere la montagna sempre più attrattiva, non solo per i vacanzieri, ma anche per chi vuole viverla, lavorarci e investire tutto l’anno.

