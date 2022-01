Emilia-Romagna: turismo, settore più colpito. L'allarme dalla Regione

L'Emilia-Romagna, con l'assessore Andrea Corsini, chiede al governo di intervenire per sostenere il turismo colpito dalla pandemia. Tra le richieste, quella di prolungare gli ammortizzatori sociali e la moratoria sui mutui, oltre a ulteriori ristori per gli hotel. Confcommercio di Rimini sostiene che il turismo estivo è a rischio. Il presidente dell'associazione, Gianni Indino afferma che "il timore è che il periodo critico si allunghi per mesi" e chiede ulteriori interventi statali immediati al governo sull'aumento dell'energia che porterà al caro prezzi. Ciò crea forti problemi a moltissime categorie. E quella del turismo, tra le più provate dal Covid, rischia di subire un impatto ancora più negativo.

La brusca impennata dei contagi ha fatto inoltre cancellare le vacanze a molti italiani. Da un monitoraggio di Terranostra, il circuito di agriturismi di Coldiretti, è emerso che solo il 14% ha deciso di festeggiare il Capodanno al ristorante. Mentre gli alloggi hanno registrato il 40% di disdette last-minute costringendo molte strutture a chiudere. Numeri riscontrati anche in Romagna, Forlì-Cesena e Rimini.