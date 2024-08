REGIONALI Emilia-Romagna: Ugolini rinvia il confronto con De Pascale, la polemica di Legacoop: "Giustificazioni pretestuose"

Emilia-Romagna: Ugolini rinvia il confronto con De Pascale, la polemica di Legacoop: "Giustificazioni pretestuose".

Elena Ugolini, candidata del centrodestra alle regionali in Emilia-Romagna, ha deciso di rinviare il confronto con il candidato del centrosinistra Michele De Pascale, previsto per giovedì 19 settembre a Cesena davanti al pubblico dei cooperatori di Legacoop Romagna, che era stato annunciato. Ne dà notizia Legacoop, che dice di rimanere in attesa di una data utile.

"Resta inalterato - dice Legacoop - lo stupore per la modalità con cui siamo stati informati. La macchina organizzativa è stata avviata ad agosto sulla base di accordi scritti (e, peraltro, la stessa data del confronto è stata individuata prima di tutto dallo staff di Ugolini). La decisione di rinviare l'evento è stata comunicata dallo staff di Ugolini — non a noi, ma attraverso gli organi di informazione — con giustificazioni che è difficile non ritenere pretestuose, specie considerando l'impegno messo in campo in pieno periodo estivo. Ci auguriamo che la responsabilità di questa brutta pagina di relazioni politiche non venga scaricata sulla inesperienza di qualche comunicatore, come abbiamo visto fare più volte da autorevoli esponenti di governo".

