VACCINAZIONI Emilia Romagna: vaccinazioni senza prenotazione per la fascia di età 12-19 anni

Emilia Romagna: vaccinazioni senza prenotazione per la fascia di età 12-19 anni.

Da lunedì 16 agosto in Emilia-Romagna tutti i ragazzi tra i 12 e i 19 anni potranno recarsi presso i centri vaccinali attivi da Piacenza a Rimini per ricevere la vaccinazione anti-Covid, senza prenotazione. L’accelerazione, richiesta dal Commissario Figliuolo, è dovuta sia alla riapertura delle scuole, sia all’avvio della prossima stagione sportiva. Ad oggi in Emilia-Romagna il 47,6% dei i giovani tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino, mentre il 27% ha completato il ciclo vaccinale.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: