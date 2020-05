COVID-19 Emilia-Romagna, Venturi: "Numero dei guariti più alto di tutto il nord"

I nuovi positivi in Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, sono 206. 332 invece i nuovi guariti. Ma si registrano anche 35 nuovi decessi, di cui due nel riminese. Complessivamente, in Regione sono arrivati a 3.614. I pazienti in terapia intensiva, si legge nel bollettino, sono 196, uno in meno rispetto a ieri.

"Il numero dei guariti è largamente superiore ai casi attivi, ed è la differenza più alta tra tutte le regioni. Abbiamo complessivamente 9.300 casi attivi e 12.900 guarigioni, quindi sono 3.600 guariti in più rispetto al numero dei casi attivi. E' il numero più alto, in assoluto, delle regioni nel nord Italia. Siamo in compagnia di Veneto e Friuli Venezia Giulia che hanno questo dato di inversione, ci sono altre regioni, nel centro e nel sud, ma stiamo parlando di numeri più molto piccoli". Lo ha detto, nel consueto aggiornamento in diretta Facebook, il commissario ad acta per l'emergenza coronavirus in Emilia-Romagna, Sergio Venturi. "Anche questo è un dato significativo che registriamo - ha aggiunto - e che ci testimonia e che ci testimonia l'evoluzione che, al momento, è assolutamente positiva".









