Emilia-Romagna: “Via l’amianto dalle scuole”, bando da quasi 9 milioni.

L'Emilia-Romagna interviene con un impegno di oltre 8,7 milioni di euro per riqualificare e mettere in sicurezza gli istituti scolastici di ogni ordine e grado da Piacenza a Rimini, con contributi che serviranno a coprire il 100% delle spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto. Risorse che serviranno anche a far ripartire diversi cantieri, con un beneficio, nell'intenzione della Regione, anche in termini di occupazione.

Il nuovo bando è indirizzato agli enti pubblici proprietari degli edifici scolastici in cui siano presenti manufatti in cemento-amianto da rimuovere, o già rimossi con spese sostenute a far data dal 1^ gennaio 2014, che potranno inviare dal 19 maggio al 22 giugno 2020 una manifestazione di interesse compilando un’apposita scheda con modalità online.

