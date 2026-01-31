Emiliano-romagnoli e gioco d'azzardo: perso otto volte l'ammontare del disavanzo della sanità regionale

In Emilia-Romagna, nel 2024, il volume complessivo del gioco d'azzardo ha superato i 10 miliardi di euro, con una crescita significativa del gioco online, che ha raggiunto il 51% della raccolta totale. Impressionante l'ammontare delle perdite degli emiliano-romagnoli: 1,57 miliardi, cifra otto volte superiore al disavanzo della sanità pubblica regionale.

Il dato – allarmante – emerge dalla terza edizione dell'indagine Pane e Azzardo. Il rapporto fotografa, per la prima volta, la mappatura degli apparecchi da gioco sul territorio, con oltre 4.000 luoghi dove è possibile spingere tasti cercando fortuna, dalle sale Bingo ai bar alle tabaccherie. Colpisce il dato di Piacenza, che sorpassa Bologna diventando prima in Regione e che vede un preoccupante aumento del gioco online ( +21% rispetto alla media regionale). Poi c'è Rimini, che entra nel gruppo delle province con crisi acute da azzardo, essendo la seconda per gioco online e la terza per spesa complessiva pro-capite.

Sul fenomeno, dagli altissimi costi umani e sociali, tornano a puntare i riflettori CGIL, Sindacato Pensionati Italiani, Federconsumatori, Auser Emilia Romagna e la campagna Mettiamoci in Gioco. L'iniziativa dal titolo "Al lavoro contro l'azzardopatia" vuole richiamare l'attenzione partendo proprio dai numeri. Un dibattito promosso per rompere il silenzio e alimentare consapevolezza sulle conseguenze drammatiche dell’azzardo: vite e famiglie spezzate, posti di lavoro persi. Da qui la richiesta forte alla politica, affinché la tutela della salute e della coesione sociale siano messe al centro e si inverta la rotta, con maggiore trasparenza sulla portata del fenomeno e misure efficaci per contrastarlo. In che modo? Scongiurando l’adozione di provvedimenti nazionali, dati per imminenti, che farebbero carta straccia di leggi regionali avanzate nella regolamentazione dell’offerta.









