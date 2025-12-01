CODICE ROSSO Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma

Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma, dove è arrivata al Pronto soccorso in codice rosso. La leader radicale, 76 anni, sarebbe comunque vigile secondo le prime informazioni trapelate. La diagnosi è di insufficienza respiratoria. Bonino aveva già affrontato gravi problemi respiratori lo scorso ottobre, venendo dimessa dopo una settimana di ricovero.

Figura storica del radicalismo italiano, Bonino nel 2015 aveva reso pubblico di essere affetta da microcitoma polmonare, una forma aggressiva di tumore ai polmoni contro cui ha combattuto per anni. Nel 2023 aveva annunciato la conclusione positiva delle cure.

