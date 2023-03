POLITICA Emma Petitti e Alice Parma nella Direzione nazionale Pd Le due politiche riminesi hanno preso parte all'Assemblea nazionale del Partito Democratico svoltasi ieri a Roma

Emma Petitti e Alice Parma nella Direzione nazionale Pd.

Due politiche riminesi entrano nella Direzione del Pd durante l'Assemblea nazionale di ieri, a Roma: sono Emma Petitti, presidente dell'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, e la sindaca di Santarcangelo, Alice Parma. La prima su proposta della neo segretaria Elly Schlein, la seconda su nomina del presidente della Regione Stefano Bonaccini.

“È una forte emozione vivere l'Assemblea nazionale che ha proclamato Elly Schlein prima donna segretaria nazionale del Partito Democratico". E "buon lavoro ad Elly e a Stefano Bonaccini, eletto presidente dell'Assemblea". È quanto scrive, sulla sua pagina Facebook, Emma Petitti. "Un Pd - osserva - che lotta contro le disuguaglianze, che mette in campo una strategia per l'emergenza climatica, che porta avanti politiche per ridurre la precarietà e rimettere al centro il lavoro. Un Pd - prosegue - che fa scelte per essere più aperto, più inclusivo, più partecipato, con una leadership femminista, seria e serena, capace di parlare ad una comunità larga, di riportare il Pd protagonista nel Paese e alternativo a questa destra gretta e senza una direzione per il Paese". Infine, chiosa Petitti, "voglio ringraziare la nostra segreteria per avermi proposta per la Direzione nazionale: è un impegno e una responsabilità rinnovata con cui vivrò questa nuova fase politica. Finalmente un vero passo in avanti deciso per la nostra comunità!"

