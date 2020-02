Emma Petitti eletta presidente Assemblea Emilia Romagna

Emma Petitti eletta presidente Assemblea Emilia Romagna.

Emma Petitti è la nuova presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. La consigliera riminese del Pd - assessore al Bilancio uscente - è stata eletta all'unanimità durante la prima seduta di insediamento del parlamentino regionale. I due vicepresidenti saranno invece Fabio Rainieri (Lega) e Silvia Zamboni (Europa Verde).

“Conosciamo la competenza e l'esperienza di Emma Petitti e siamo sicuri che saprà rivestire il ruolo di presidente del consiglio regionale con grande equilibrio e imparzialità - afferma Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti provinciale Rimini - fiduciosi che vi sarà attenzione per la Romagna e collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni”. Vagnini auspica che al più presto l’Assemblea inizi il proprio lavoro e la nuova Giunta assuma la piena operatività per superare l’emergenza da coronavirus. “Speriamo nel recupero di una situazione di normalità di cui il sistema economico del territorio ha assolutamente bisogno. A questo proposito Confesercenti ha inoltrato una serie di suggerimenti e richieste urgenti per cercare di dare risposte alle imprese del turismo, del commercio e dei pubblici esercizi che sono in grande difficoltà e a rischio di sopravvivenza”.



"Grande soddisfazione e anche orgoglio per l'elezione della Petitti - dice il sindaco di Rimini - Per la prima volta una riminese assume questa prestigiosa carica istituzionale, garanzia di imparzialità, correttezza e democrazia. Si tratta di una bella notizia per la regione, per il territorio riminese, per il Pd e per tutte le forze del centrosinistra che sostengono il governo Bonaccini. Un augurio di buon lavoro speciale per Emma", conclude Andrea Gnassi.

"L’elezione ad una carica che è sinonimo di imparzialità e grande professionalità è il riconoscimento non soltanto del lavoro di Emma, aggiunge il presidente della Provincia - ma anche del suo valore come persona ed è il frutto della stima che ha saputo raccogliere in tutti questi anni". Per Riziero Santi una notizia importante per tutto il territorio della Provincia di Rimini.



