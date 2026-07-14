Empact, il fronte comune dei Paesi europei contro la criminalità organizzata

Un'azione coordinata per contrastare le nuove minacce alla sicurezza europea, oggi rappresentate da attacchi informatici, frodi online, traffico di migranti, sostanze stupefacenti e rifiuti, tratta di minori. Il 13 luglio la prima riunione della nuova operazione “Central Med”, ha annunciato il capo della Polizia Pisani, che per la prima volta vede coinvolte forze di polizia libiche e turche. Uno degli obiettivi del nuovo piano operativo, ha spiegato, è smantellare i siti online che gestiscono le partenze dei migranti: nel 2025 disattivati già 1200 account, in collaborazione con Meta, usati per gestire e favorire l'organizzazione del traffico. La collaborazione tra Paesi europei, molti dei quali presenti alla conferenza, ha portato all'arresto di quasi 1300 persone, al sequestro di 27 tonnellate di varie tipologie di droghe, di cui oltre 14 di cocaina, e di 9 milioni di euro in contanti e quasi 83 in cripto valute.

Nel video le interviste a Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e a Vittorio Pisani, Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza









