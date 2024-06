CELEBRAZIONI Encomio solenne dal presidente Mattarella alla Guardia di Finanza di Rimini Per i 250 anni della Fondazione festeggiamenti a Villa Borghese con le autorità

Ieri sera a Roma le celebrazioni per i 250 anni della fondazione della Guardia di Finanza: premiati anche militari in forza a Rimini, guidati dal comandante, per un'operazione emersa lo scorso settembre.

250 anni di vita per la Guardia di Finanza, che festeggia con monete e francobolli celebrativi, un villaggio allestito in piazza del Popolo a Roma, una mostra al Vittoriano. Il 21 giugno scorso deposte le corone di alloro al Monumento al Finanziere e al Sacrario del Corpo. Il 24 giugno sera, la festa ufficiale, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a bordo di una jeep col logo del 250esimo anniversario ha attraversato Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese, passando in rassegna lo schieramento e una rappresentanza della Banda Musicale. Il presidente era accompagnato dal Generale di Corpo d'Armata Andrea De Gennaro, comandante generale della Guardia di Finanza, e da Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze. Presenti in tribuna numerose autorità, a partire dai membri di governo e dal presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana.

Un momento emozionante, anche per il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Rimini, guidata dal Comandante, colonnello Alessandro Coscarelli, che ha ricevuto un encomio solenne dalle mani del presidente della Repubblica. L'encomio arriva per l'operazione “Steal Oil”, emersa lo scorso settembre, quando fu scoperta, dopo anni di indagini, una maxi frode che coinvolgeva decine di distributori stradali in diverse Regioni: in pochi mesi l'organizzazione criminale aveva illecitamente importato in Italia 900mila litri di kerosene rubato in un oleodotto di una base Nato in Belgio. Ricordato anche il nome del colonnello Russo, tragicamente scomparso a novembre.



Nel video l'intervista al colonnello Alessandro Coscarelli, comandante Guardia di Finanza Rimini

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: