Energia: chiusura anticipata per molti alberghi di Rimini.

Il caro energia accorcia la stagione turistica: è uno degli effetti del rincaro dei prezzi per corrente e riscaldamento. In riviera romagnola, infatti, si stima che circa la metà delle strutture ricettive chiuderà i battenti alla fine di questa settimana. "Ora più che mai - dice Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi di Rimini - è il momento di strutturarsi e fare gli imprenditori mettendo a punto strategie commerciali. Il mondo non si ferma. C'è un autunno con convegni e fiere. Oggi più che mai assisteremo a una selezione delle strutture presenti sul mercato". Il problema riguarda anche bar e ristoranti.

