Energia: firmato il decreto per il rigassificatore Ravenna

Firmato dal presidente della Regione Emilia-Romagna e commissario straordinario di Governo, Stefano Bonaccini, il decreto autorizzativo per il rigassificatore da avviare al largo di Ravenna. Nella sede della Regione Emilia-Romagna, a Bologna, presenti - al momento della sigla del provvedimento - anche l'assessore regionale allo Sviluppo Economico e Lavoro, Vincenzo Colla, il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale e l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier.

Previsto per l'inizio del prossimo anno il via dei lavori con l'adeguamento del terminale Petra, a largo delle coste di Ravenna, dove a partire dalla seconda metà del 2024 sarà ormeggiata la gigantesca nave per il trasporto del gas di circa 300 metri. “Oggi dimostriamo ancora una volta – afferma il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini – l'efficienza e la compattezza di questa regione”. Circa un miliardo di euro il costo totale dell'investimento che non deve comunque mettere in secondo piano, aggiunge Bonaccini, tutto il percorso di transizione ecologica verso l'uso dell'energia rinnovabile.

La nave permetterà di trasportare circa 5 miliardi di metri cubi di gas all'anno, pari all'8% dei consumi italiani. Parallelamente verrà realizzato un gasdotto lungo 32 chilometri che porterà il gas nella rete nazionale.