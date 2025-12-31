POLITICA ITALIA Energia, Pichetto Fratin: "Può servire una riserva degli impianti a carbone" Il ministero dell'Ambiente sta valutando ogni possibile opzione "utile a salvaguardare la sicurezza energetica nazionale"

In attesa del nuovo decreto energia, il ministro dell'Ambiente nell'ultimo consiglio dei ministri ha parlato di come salvaguardare la sicurezza energetica nazionale. “Abbiamo appena chiuso la finanziaria, poi vedremo”. Ha risposto così il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a chi gli chiedeva i tempi del nuovo decreto energia, atteso ai primi di gennaio. Sulla possibilità di intervenire in favore di famiglie e imprese, ha risposto che la valutazione si sta facendo, ma non è così facile. Nell'ultimo consiglio dei ministri del 2025, il governo ha sottolineato di valutare anche ogni possibile opzione utile a salvaguardare la sicurezza energetica nazionale, inclusa l'ipotesi di un mantenimento “in riserva” degli impianti a carbone.

Ciò, nonostante il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima confermi il superamento della produzione elettrica da carbone, nel continente, entro il 31 dicembre 2025, in coerenza con gli impegni europei e con la strategia di decarbonizzazione del Paese. Va però anche considerato, ha ricordato Pichetto Fratin, il contesto geopolitico, ancora caratterizzato da forti elementi di incertezza. “Ci sono possibili rischi sugli approvvigionamenti del gas – aveva spiegato nella sua informativa – Ogni eventuale intervento sarà attentamente valutato sotto il profilo tecnico, economico e regolatorio, anche nel confronto con la Commissione europea, e avrà come unico obiettivo la tutela dell'interesse nazionale, senza mettere in discussione il percorso di decarbonizzazione già avviato”. Le due centrali di Civitavecchia e Brindisi, ferme da tempo per ragioni economiche e di mercato, sottolinea il ministero dell'Ambiente, non risultano più competitive rispetto ad altre tecnologie disponibili. Il ministero continuerà ad operare in stretto coordinamento con gli altri dicasteri competenti, assicurando costante monitoraggio della situazione e massima attenzione ai profili industriali e occupazionali connessi alla riconversione dei siti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: