AMBIENTE Energia pulita: l'Emilia Romagna avvia la realizzazione di impianti per la produzione di idrogeno verde Già dalle prossime settimane la giunta regionale comincerà a sostenere gli investimenti delle imprese interessate con un primo finanziamento, a fondo perduto, di quasi 20 milioni di euro.

Il tempo è sempre meno. Il cambiamento climatico è la vera sfida da affrontare e vincere quanto prima. Per questo l'Emilia Romagna ha deciso di investire sulla produzione di idrogeno verde, l'unico idrogeno sostenibile al 100%, e lo farà in siti industriali dismessi per ridurre al minimo il consumo del suolo. La produzione inoltre si concentrerà nelle aree delle maggiori industrie energivore.

"Il vincolo che è stato dato al bando - afferma Vincenzo Colla, assessore regionale sviluppo economico - è di produrre un mega di idrogeno e, grande novità, il vincolo è di utilizzare zone industriali dismesse, quindi consumo del suolo zero".

Già dalle prossime settimane la Giunta Regionale comincerà a sostenere gli investimenti delle imprese interessate con un primo finanziamento, a fondo perduto, di quasi 20 milioni di euro.

Nel servizio l'intervista a Vincenzo Colla (Assessore regionale sviluppo economico ER)

