POLITICA ITALIA Ennesimo voto di fiducia, l'opposizione: "Parlamento ridotto a passacarte del governo" Richiamo del Viminale a prefetti e questori: "Aumentare i rimpatri di migranti irregolari"

Mondo politico preoccupato per il nuovo attacco russo al presidente della Repubblica: la portavoce degli Esteri ha minacciato conseguenze per l'Italia. Dal Quirinale nessun commento, mentre le opposizioni chiedono che Roma risponda alle provocazioni della Russia. La Camera approva la fiducia al decreto legge Pnrr, con 174 sì, l'opposizione ha protestato, la deputata Bonetti, Azione, ritiene che il Parlamento sia ormai solo un passacarte del governo, con questo continuo ricorso ai voti di fiducia, che azzera ogni possibilità di discussione nel merito. Domani ce ne sarà un altro, ha preannunciato, sul decreto Milleproroghe, giunto oggi in commissione e che già domani sarà in Aula. Prima di recarsi al vertice francese sull'Ucraina, la presidente Meloni ha partecipato alla conferenza dei prefetti e dei questori, dove ha rivendicato il “ruolo decisivo svolto dall'Italia a Bruxelles per cambiare l'approccio europeo in materia di immigrazione. Soluzioni pragmatiche, non ideologiche – ha detto – che cercano di trovare una risposta al fenomeno per tutti, perché non possiamo scaricare un problema su un altro partner come spesso è stato fatto nei nostri confronti”. Le sue parole arrivano prima del forte richiamo del Viminale a prefetti e questori ad aumentare i rimpatri di migranti irregolari, che sono comunque già in aumento del 14% rispetto al 2023.

Nel video l'intervento alla Camera di Elena Bonetti, deputata Azione

