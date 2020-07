CRONACA Ennio Morricone riposa al Laurentino di Roma. L'omaggio della Vespucci La tumulazione si è svolta in forma privata, per volere dello stesso premio Oscar

Si è svolta questa mattina alle 10, in forma privata, la tumulazione di Ennio Morricone al cimitero Laurentino di Roma. Presenti soltanto la moglie Maria, i figli e i nipoti. I funerali si erano svolti ieri sera alle 19 nella Cappella più grande del Campus Biomedico, l'ospedale romano dove si era spento nella notte.

Era stato lui stesso, in un necrologio che si era scritto di sua mano, a non volere funerali pubblici. “Non voglio disturbare”, la motivazione.

Ieri sera, il comandante della nave Amerigo Vespucci ha suonato a Taormina il brano "Tema d'Amore” di Nuovo Cinema Paradiso come omaggio al Maestro.









I più letti della settimana: