Enrico Letta: "Senza l'Italia, l'Europa è più debole"

All'incontro sull'Europa al Meeting c'era il presidente dell'istituto Jacques Delors, nonché ex presidente del consiglio Enrico Letta, che al termine dell'incontro ha tenuto una conferenza stampa. Non ha voluto assolutamente parlare della crisi politica in atto, ha svicolato tutte le domande, nonostante si ipotizzasse addirittura il suo nome per Palazzo Chigi, ma in compenso ha parlato molto di Europa e del ruolo dell'Italia.