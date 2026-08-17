RICCIONE Enrico Vanzina nominato "Ambasciatore di Riccione nel Mondo" Il riconoscimento consegnato dalla sindaca Daniela Angelini nel weekend di Ferragosto. Il regista ha raccontato sui social il suo soggiorno nella Perla verde

Enrico Vanzina nominato "Ambasciatore di Riccione nel Mondo".

Enrico Vanzina è stato nominato "Ambasciatore di Riccione nel Mondo". Il riconoscimento è stato conferito nel weekend di Ferragosto dalla sindaca Daniela Angelini, alla presenza della vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e dell'assessore al Turismo Mattia Guidi.

Durante il soggiorno in città, il regista e sceneggiatore ha raccontato Riccione anche attraverso i propri canali social. "Questo è il mare di Riccione, molta gente, mare molto bello, è l'estate italiana", ha detto in un reel pubblicato su Instagram, mostrando la spiaggia e il lungomare.

Nel ricevere il titolo, Vanzina ha dedicato il riconoscimento alla madre Maria Teresa: "Il sogno di mia madre che voleva facessi l'ambasciatore è stato esaudito con grande ritardo, però meglio così".

Il legame tra Vanzina e Riccione passa anche dal cinema. Nel 2020 ha scritto "Sotto il sole di Riccione", film ambientato e girato nella Perla verde e distribuito da Netflix, dove raggiunse subito il primo posto tra i titoli più visti in Italia. Il progetto contribuì a rilanciare l'immagine della città come simbolo dell'estate italiana, anche grazie al richiamo alla hit "Riccione" dei Thegiornalisti.

Con la nomina, l'amministrazione comunale ha voluto riconoscere il contributo di Vanzina alla promozione della città attraverso cinema e comunicazione contemporanea.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: