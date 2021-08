CATTOLICA Entra in chiesa con lo scooter e sgomma davanti all'altare a Cattolica: si cerca l'autore del video

È entrato, in motorino, all'interno della chiesa di San Pio V a Cattolica e dopo avere attraversato la navata centrale - davanti ai fedeli presenti - ha sgommato fino all'altare per poi invertire il senso di marcia e tornare in strada. Il tutto ripreso in un filmato finito sui social. Protagonista della vicenda un ignoto scooterista la cui bravata è stata segnalata alle forze dell'ordine. L'episodio risale a venerdì scorso: il motorino per entrare in chiesa ha sfruttato la rampa d'ingresso per le persone con difficoltà motorie.

Il ragazzino - stando alla voce registrata nel filmato in cui non smette di ridacchiare e fare battute - saluta e schernisce gli anziani seduti sulle panche, in attesa delle Lodi mattutine, impauriti da quanto sta accadendo. Il filmato è stato condiviso sulla sulla pagina Facebook 'Chiacchiere tra cattolichini'. Il parroco ha segnalato la vicenda ai Carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

