"BADIA DEL VENTO" Eolico a Badia Tedalda, Toscana compatta sul sì: “Decisione tecnica, non politica” Monni e Giani difendono l’autorizzazione alle sette pale: “Percorso trasparente e partecipato, risolte le criticità ambientali”. La Regione respinge le accuse e rilancia sul ruolo strategico dell’opera per la transizione energetica.

Eolico a Badia Tedalda, Toscana compatta sul sì: “Decisione tecnica, non politica”.

La Regione Toscana fa quadrato attorno al progetto “Badia del Vento” e difende con decisione l’autorizzazione rilasciata per l’impianto eolico a Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. Dopo le critiche piovute da Emilia-Romagna, Province limitrofe e comitati ambientalisti, nella giornata di oggi sono arrivate le dichiarazioni ufficiali dell’assessora all’Ambiente Monia Monni e del presidente Eugenio Giani.

Monni ha chiarito che “la Regione Emilia-Romagna e i Comuni limitrofi hanno partecipato al percorso autorizzativo, con osservazioni alle quali si è risposto in sede tecnica”. L’assessora ha invitato a non politicizzare il tema: “Ogni progetto va valutato in modo sito-specifico, con criteri tecnici e terzi. In questo caso, le criticità ambientali sono state superate e noi sosteniamo la decisione degli uffici, che hanno operato in autonomia”. Un messaggio chiaro, a rivendicare un processo che, secondo la Regione, è stato trasparente e partecipato.

Sulla stessa linea il presidente Giani, che ha parlato di “posizione equilibrata e di buon senso”. Ha ricordato che su 65 pale proposte da vari operatori, solo sette hanno ottenuto il via libera, anche grazie al parere favorevole del sindaco di Badia Tedalda. “Il vento si raccoglie sui crinali, è lì che ha la sua massima potenzialità. Gli impianti autorizzati seguono questa logica”, ha precisato. Giani ha anche respinto ogni accusa di approccio ideologico: “Sugli altri progetti abbiamo dato parere negativo, non c’è alcun sì incondizionato”.

Le parole di Monni e Giani arrivano in un momento di forte tensione istituzionale, alimentata anche dal ricorso annunciato dall’Emilia-Romagna. Ma la Toscana, almeno per ora, si mostra compatta: il progetto va avanti.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: